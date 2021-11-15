В Екатеринбурге будут судить экскаваторщика, убившего коллегу по неосторожности

Пострадавший от удара мужчина умер в больнице 22 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером, 22 апреля 2021 года в Екатеринбурге. По материалам дела, машинист экскаватора управлял экскаватором, но не соблюдал правила безопасности и причинил коллеге закрытую черепно-мозговую травму ковшом. Пострадавший от удара мужчина скончался в больнице в этот же день. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

28-летний рабочий предприятия обвиняется по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Обвиняемый вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей в качестве машиниста экскаватора ООО «СтройАвто» при проведении работ по модернизации магистральных теплосетей по улице Красных командиров в Екатеринбурге грубо нарушил правила безопасности, -сообщают в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд, для рассмотрения по существу.