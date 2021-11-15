В Екатеринбурге сняли интернет-мюзикл к 300-летию города

Посмотреть мюзикл можно только в интернете. Фото: проект «Интернет-мюзикл»

В Екатеринбурге прошла премьера интернет-мюзикла «300-ый сон», посвященного юбилею города. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Пантыкин, сообщает пресс-служба проекта.

- В основе сюжета интернет-мюзикла «300-ый сон» лежит история студента-неудачника Темы. У него своеобразное хобби — записывать свои сны. Его 300-ое сновидение помогает ему посмотреть на свою жизнь другими глазами и стать самым счастливым жителем Екатеринбурга, - говорится в сообщении.

Оператором-постановщиком мюзикла стал Дмитрий Сурин. А продюсером картины выступил Александр Пантыкин. Главную роль в фильме сыграл студент третьего курса Екатеринбургского государственного театрального института Кирилл Лозовой. Также в мюзикле участвовала актриса городского ТЮЗа и Камерного театра Василиса Борок и студентка первого курса ГИТИСа Анастасия Филимонова. Кроме того, в картине одну из ролей сыграл актер Камерного театра, фронтмен группы «АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ» Алексей Шестаков.

Жанр интернет-мюзикла создали Александр и Сергей Пынтыкины. Он так называется, потому что увидеть фильм можно только в сети. Посмотреть «300-ый сон» можно на YouTube-канале проекта и в соцсети «ВКонтакте».

Также в интернете появились интернет-мюзиклы к 300-летию Екатериенбурга, которые сняли ученики школы проекта. Они занимались кинокартинами под руководством профессионалов.

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