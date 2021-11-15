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Здоровье15 ноября 2021 10:41

В Нижнем Тагиле на нарушителей антиковидных мер за неделю составили 143 протокола

Нарушителей выявляют контрольные группы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Проверки проводят контрольные группы

Проверки проводят контрольные группы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на нарушителей антиковидных мер за неделю с 6 по 15 ноября составили 143 протокола. Из них 135 за невыполнение правил поведения и восемь за несоблюдение масочного режима. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Проверки проводят контрольные группы, в состав которых входят полицейские, специалисты Роспотребнадзора, а также администраций районов и города. Всего было проинспектировано 148 единиц транспорта и также 446 объектов торговли.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября помимо других антиковидных мер начал действовать режим QR-кодов. Без него нельзя попасть в большинство общественных мест, куда не входят магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Такие меры были введены, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.