В Березовском построили вторую библиотеку нового поколения

В библиотеке будут работать естественно-научный лекторий и IQ-лаборатория Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском построили вторую модельную библиотеку нового поколения. В помещение привезли специальную удобную мебель: книжные тележки на колесиках и мобильные стеллажи.

- Оформление помещений посвящено литературному творчеству Рэя Брэдбери и Антуана де Сент-Экзюпери. В библиотеке есть залы для посетителей разных возрастов: для взрослых – «Зал Брэдбери», для младших – «Зал Экзюпери», - рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Для людей с ограниченными возможностями в помещении убрали пороги и добавили контрастные цвета в интерьере, чтобы было проще ориентироваться. Кроме того, в библиотеке будут работать естественно-научный лекторий, IQ-лаборатория, планируется проведение занятий по робототехнике.

Библиотека была создана в рамках национального проекта «Культура». Акцент был сделан на приобретении детских изданий, современных художественных книг, учебной литературы, а также 3D-книг.