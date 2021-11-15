Синоптики пообещали свердловчанам умеренно морозную погоду в ближайшие дни

В Свердловской области установится умеренно морозная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра пообещали свердловчанам умеренно морозную погоду в ближайшие дни. По их данным, с 15 по18 ноября ночью столбики термометров покажут -9,-14 градусов, на севере региона до -20, днем -3,-9 градусов.

- Атмосфера сейчас очень подвижна, колебания температуры происходят часто, но в период 14-18 ноября из-за северо-западных воздушных потоков ожидается преобладание умеренно морозной погоды, - рассказала главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Предполагается, что значительных осадков и быстрого пополнения снега не будет, вероятны в основном небольшие снегопады.

Во вторник, 16 ноября, местами днем пройдет небольшой снег, в ночное время ожидается от - 9 до -14 градусов, в дневное от -4 до -9 градусов.

В среду, 17 ноября, снег ожидается и днем и ночью, температура воздуха составит днем -8,-13 градусов, ночью -2,-7 градусов. На крайнем севере похолодает до -12 градусов. Кроме того, ожидается метель.

В четверг, 18 ноября, снег пройдет местами в ночное время, днем ожидается преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут -14,-19 градусов, днем -6,-11 градусов.