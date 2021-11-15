В Екатеринбурге администратора «Пятерочки» будут судить за хищение 400 тысяч рублей

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 26-летнего бывшего администратора магазина «Пятерочка». Его обвиняют в хищении больше 400 тысяч рублей на акциях и скидках, сообщает прокуратура по Свердловской области.

- В период с апреля по июнь 2021 года молодой человек, находясь на рабочем месте, осуществлял мнимую продажу акционных продовольственных товаров самому себе со скидкой, затем оформлял мнимый возврат продуктов по цене без акционной скидки, - говорится в сообщении.

При этом бывший администратор забирал разницу себе. Молодой человек работал в магазине на улице Крестинского. На работу он был принят в 2020 году. Сначала обвиняемый занимал должность продавца-кассира. Позже он занял позицию администратора.

При трудоустройстве с молодым человеком был заключен договор о полной материальной ответственности. По документам, он нес ответственность за причинение материального ущерба организации.

Бывшего администратора магазина обвиняют по частям 1 и 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, в том числе в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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