Жители Екатеринбурга задолжали по административным штрафам 28,5 миллиона рублей

В целях оптимизации работы, оплаченную квитанцию предоставить в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Екатеринбурга предупредили о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Должник», которое пройдет с 15 по 19 ноября. Как оказалось, жители уральской столицы задолжали по административным штрафам 28,5 миллиона рублей. В числе неплательщиков уже 6 311 человек.

- Обращаем особое внимание, что граждане, привлеченные к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности, - отмечают в УМВД города.

В полиции также напоминают, что за неуплату штрафа может последовать арест на 15 суток или 50 часов исправительных работ. Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка.