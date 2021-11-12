В мэрии Екатеринбурга поменялся номер горячей линии для приема обращений граждан

Кроме того, предприятия могут направить обращение по факсу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга сообщили о смене номера круглосуточной горячей линии для приема обращений граждан и организаций. Чтобы связаться с администрацией, чтобы задать вопрос или сделать свое предложение, необходимо позвонить по номеру + 7 (343) 382-45-28. Прежний контакт +7 (343) 253-88-44 больше не действует.

- Граждане и организации имеют возможность направить обращения в Администрацию Екатеринбурга одним из следующих вариантов: обычной почтой, через электронную приемную на портале или по электронной почте, - заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, предприятия могут направить обращение по факсу: +7 (343) 304-34-31. Из-за дополнительных мер по защите населения от COVID-19 доступ посетителей в здание Администрации Екатеринбурга ограничен.