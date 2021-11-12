В Екатеринбурге откроют два магазина сети «ВкусВилл»

«ВкусВилл» преподносят как сеть супермаркетов с продуктами для здорового питания Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге к началу декабря появятся первые два магазина сети «ВкусВилл». Планируется, что они начнут работу на Челюскинцев, 25 и на Куйбышева, 21. В помещениях, где появятся торговые точки, уже делается ремонт. Об этом пишет издание 66.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«ВкусВилл» преподносят как сеть супермаркетов с продуктами для здорового питания. Она появилась еще в 2012 году. Около 87% в компании принадлежат ее основателю Андрею Кривенко, По итогам 2020 года выручка ретейлера по РСБУ выросла до 114 миллиардов рублей.

Основатель сети «Жизньмарт», прямого конкурента «ВкусВилл» заявил, что появление новых магазинов его не беспокоит.

- Во-первых, у нас с ними разный ассортимент. У нас фокус на готовую еду, а у них — на продукты. Во-вторых, они возят продукты из Москвы, а это двое суток, то есть срок годности минус два дня. Это определенный недостаток. Это два серьезных момента, - заявил он.