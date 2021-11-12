Студенты уральского вуза вышли на связь с экипажем МКС

Студентам удалось связаться с космонавтом МКС Петром Дубровым и задать ему несколько вопросов. Фото: УрГУПС

Студенты Уральского государственного университета путей сообщения вышли на радиосвязь с российскими космонавтами Международной космической станции ночью с 11 на 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Университет запустил уникальный проект – собственную коллективную любительскую радиостанцию, оснащенную самым современным оборудованием, которое позволяет выйти на связь с любой точкой нашей планеты и даже далеко за ее пределы, - рассказали там.

Сеанс связи был приурочен к 65-летию вуза, который совпал с 60-летием первого полета человека в космос. Студентам удалось связаться с космонавтом МКС Петром Дубровым и задать ему несколько вопросов. Учащиеся спросили, как попасть в отряд космонавтов и как переносятся нагрузки в невесомости.

Также они поинтересовались, как российские космонавты взаимодействуют с иностранными экипажами, какие эксперименты проводятся во время полета. В университете отметили, что качество связи было удовлетворительным, сеанс прошел успешно.

Во время звонка космонавт поздравил УрГУПС с 65-летним юбилеем и пожелал учащимся идти к своей цели и «не пасовать перед трудностями».

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