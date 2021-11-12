Конфискованные машинки отдадут детям из соцучреждений Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники задержали партию контрафактных игрушек с логотипом «Газпрома». 2 800 машинок хотели незаконно завести из Узбекистана. Нарушение выявили при проверке электронных документов.

- Товары имели маркировку товарными знаками, но у перевозчика отсутствовали разрешения правообладателей на использование объектов интеллектуальной собственности. Поэтому выпуск в свободное обращение прибывших из Узбекистана игрушек приостановили, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Игрушки отдали эксперту, который подтвердил, что нанесенные на них наклейки похожи на логотип компании «Газпром». Однако из всей партии правообладатель запретил ввоз только 928 грузовых машинок. Специалисты также отметили, что рыночная стоимость аналогичного товара превышает 76 тысяч рублей.

В отношении компании-импортера возбуждено административное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака. Нарушителю грозит конфискация товара и штраф. Окончательное решение о судьбе игрушек примет суд.

Кстати, если машинки конфискуют, таможенники планируют передать их воспитанникам детских социальных учреждений.