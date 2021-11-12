На ВИЗе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Задержанный является обвиняемым по уголовному делу о краже в Пермском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге мужчину, который находился в федеральном розыске. Его поймали, когда он выпрыгнул из движущегося автомобиля ЧОП «Сова» и попытался сбежать.

- Сотрудники охранного предприятия пояснили, что около полутора часов ранее данный гражданин, повредив входную дверь, проник в помещение магазина в доме №12 на улице Заводской и совершил кражу, - сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.

Мужчина украл пиво. После этого он еще пытался проникнуть в помещение нотариальной конторы на улице Крауля. Там его и задержали сотрудники ЧОП, от которых злоумышленник попытался сбежать. Росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции.

Задержанным оказался 30-летний мужчина, который с января 2021 года находится в федеральном розыске. Он является обвиняемым по уголовному делу о краже. Дело закреплено за ГУ МВД Березнековского городского округа Пермского края.