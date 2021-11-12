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Происшествия12 ноября 2021 9:30

На ВИЗе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Он на ходу выпрыгнул из машины ЧОП и попытался сбежать
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Задержанный является обвиняемым по уголовному делу о краже в Пермском крае

Задержанный является обвиняемым по уголовному делу о краже в Пермском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге мужчину, который находился в федеральном розыске. Его поймали, когда он выпрыгнул из движущегося автомобиля ЧОП «Сова» и попытался сбежать.

- Сотрудники охранного предприятия пояснили, что около полутора часов ранее данный гражданин, повредив входную дверь, проник в помещение магазина в доме №12 на улице Заводской и совершил кражу, - сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.

Мужчина украл пиво. После этого он еще пытался проникнуть в помещение нотариальной конторы на улице Крауля. Там его и задержали сотрудники ЧОП, от которых злоумышленник попытался сбежать. Росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции.

Задержанным оказался 30-летний мужчина, который с января 2021 года находится в федеральном розыске. Он является обвиняемым по уголовному делу о краже. Дело закреплено за ГУ МВД Березнековского городского округа Пермского края.