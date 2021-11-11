Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 17:01

В Екатеринбурге ресторатор предложил вести QR-коды для покупки алкоголя

По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан

По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге известный ресторатор Евгений Урюпин предлагает ввести систему QR-кодов при продаже алкоголя, чтобы ускорить темпы массовой вакцинации населения. По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан, кроме того, это может сократить число пьющих в стране.

- Варианты всегда есть, надо только подумать, а рестораны у нас итак от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить. Мы не просим привилегий, сами справимся, - заявил Евгений Уруюпин на своей странице в Instagram.

Также он считает, что человек, который не хочет поставить прививку, никогда ее не поставит для того, чтобы сходить в ресторан, так как это не первая необходимость. При этом введение QR-кодов вызвало огромный отток клиентов.