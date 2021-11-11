В Екатеринбурге ресторатор предложил вести QR-коды для покупки алкоголя

По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге известный ресторатор Евгений Урюпин предлагает ввести систему QR-кодов при продаже алкоголя, чтобы ускорить темпы массовой вакцинации населения. По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан, кроме того, это может сократить число пьющих в стране.

- Варианты всегда есть, надо только подумать, а рестораны у нас итак от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить. Мы не просим привилегий, сами справимся, - заявил Евгений Уруюпин на своей странице в Instagram.

Также он считает, что человек, который не хочет поставить прививку, никогда ее не поставит для того, чтобы сходить в ресторан, так как это не первая необходимость. При этом введение QR-кодов вызвало огромный отток клиентов.