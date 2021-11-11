В Екатеринбурге на Avito продают здание «Сбербанка»

Объект продают за 105,7 миллиона рублей. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге на продажу выставили здание контактного центра «Сбербанка» на улице Кислородная, 8. Такое объявление появилось на сайте Avito 31 октября 2021 года.

Общая площадь объекта составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В нем располагаются три наземных этажа и один подземный. Здание готовы продать за 105,7 миллиона рублей.

- Вариант наилучшего использования помещений в сегменте коммерческих объектов: офис, сфера услуг. Собственник объекта: ПАО «Сбербанк», - говорится в объявлении.

Фото: скриншот сайта Avito

При этом в сообщении указано, что у продавца есть одно особое условие. Новый владелец здания должен будет отдать под аренду 3,2 тысячи квадратных метров площади. При этом ставка должна быть 518 рублей за квадратный метр в месяц.

В объявлении отмечается, что здание находится в хорошем состоянии и не требует дополнительных вложений. Также там говорится, что в помещениях сделана хорошая отделка.

Однако в пресс-службе свердловского «Сбербанка» заявили, что решение о продаже здания контактного центра и переезде сотрудников из него пока не принято.

- В большом здании «Сбербанка» на Горького прошла реконструкция и обновление внутренних помещений, и появилась возможность перевести туда сотрудников с улицы Кислородной, чтобы сосредоточить персонал на одной площадке, - рассказали «КП Екатеринбург».

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