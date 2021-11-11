Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Железнодорожного района. По версии следствия, на протяжении четырех месяцев он вступал в половой акт с 9-летней падчерицей. В начале ноября девочка рассказала обо всем матери.

- Молодая девушка и ее дочь проживают в сталинке на улице Свердлова. Не так давно она стала жить с ранее судимым уголовником. При этом в его послужном списке статья за изнасилование несовершеннолетней, - пояснили «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Теперь рецидивисту грозит до 20 лет лишения свободы. Ожидается, что суд арестует его на время следствия. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Серове школьница снимала на видео секс с 10-летним братом.

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