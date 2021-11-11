На Урале мужчина залез на чужую дачу и поджог ее, убегая от невидимых врагов

Березовский суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 167 УК РФ и приговорил его к 8 годам 8 месяцам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Монетный Березовского городского округа в апреле 2019 года местный мужчина поднял на ноги всю округу. Как рассказали в прокуратуре, 34-летний Андрей Цориков в тот день сидел дома, когда у него внезапно возник приступ страха, который заставил его выбежать на улицу.

- Он побежал в неизвестном направлении, убегая от тех, кто, как ему казалось, гонится за ним. Убегая, он перелезал через заборы частного сектора, пытался попасть в чужие дома, но двери были заперты, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В какой-то момент мужчина нашел дом, в котором окно цокольного этажа было закрыто неплотно, и залез в него. После этого он поднялся на мансардный этаж и облил стену балкона горючей жидкостью.

- Шум в дачном доме услышали соседи, которые попытались выгнать оттуда поджигателя, после чего Цориков в одном сланце выпрыгнул из окна между первым и вторым этажом дома, скрывшись в неизвестном направлении,- добавили в прокуратуре.

Второй сланец мужчина оставил на месте преступления, как и банковскую карту, а также ботинок и шапку. Из-за пожара собственнику дома был причинен ущерб больше чем в 270 тысяч рублей.

Березовский суд признал Андрей Цорикова виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога) и приговорил его к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.