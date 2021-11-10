Жители Екатеринбурга смогут выбрать новый символ города к 300-летию уральской столицы

Участникам предстоит выбрать символ своего района, городской узор или изображение для паспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году жители Екатеринбурга будут праздновать юбилей города. Столице Урала исполняется 300 лет и в честь этого события Музей истории Екатеринбурга выпустит сувенирную продукцию с символом города.

Символ будут выбирать сами жители в ходе опроса на странице музея. Оставлять свои персональные данные для прохождения не нужно, он полностью анонимный.

Участникам предстоит выбрать символ своего района, городской узор или изображение для паспорта. Они вправе предлагать людей или явления, помимо памятников и архитектурных сооружений.

- Мы не хотим использовать заезженные образы или опираться только на свое субъективное представление о символах города, поэтому нам особенно интересно мнение горожан, - говорится на официальном сайте музея.

С помощью акции сотрудники музея планируют определить самые необычные символы города, которые в будущем появятся в линейке сувениров. Помимо этого, там хотят получить набор характеристик городских микрорайонов, которые в будущем можно визуализировать в простых иконках.