В Екатеринбурге во время пожара в квартире спасли людей и морскую свинку

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге во время ночного пожара в многоэтажке на улице Токарей спасатели вывели из огня не только людей, но и морскую свинку. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:05 по местному времени. Как оказалось, на площади два квадратных метра вспыхнуло домашнее имущество в квартире.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек, огнеборцами спасены с помощью спасустройств шесть человек, в том числе ребенок, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В пожаре обошлось без пострадавших. В 02:16 открытое горение было ликвидировано, а позже выяснилось, что один из пожарных заметил в задымленной квартире морскую свинку и без раздумий схватил животное, чем спас ему жизнь.

- Хозяева квартиры спали, когда мы приехали на пожар. Женщина заметалась, когда услышала, что нужно эвакуироваться, и сунула нам в руки мешок с морской свинкой. Сейчас со зверьком все хорошо, кстати, у меня у самого есть такие животные, поэтому был приятно удивлен, что удалось спасти ей жизнь, - смеется спасатель Михаил в разговоре с «КП-Екатеринбург».