В центре Екатеринбурга хотят проложить новую трамвайную линию

Новая трамвайная ветка обеспечит доступность территорий, которые охватит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге хотят проложить новую трамвайную линию вдоль набережной Исети. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- Проектом о внесении изменений в Генеральный план развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года предлагается строительство трамвайной линии по улице 8 марта и улице Бориса Ельцина на участке от улицы Радищева до улицы Челюскинцев, - рассказали там.

Новая трамвайная ветка обеспечит доступность территорий, которые охватит. Строительство линии учтено в проекте планировки и проекте межевания территории в районе улиц Челюскинцев - Бориса Ельцина - Боевых Дружин - Октябрьской Революции, где появится квартал «Екатеринбург-Сити».

- На данный момент строительство данной трамвайной линии не предусмотрено муниципальными программами, следовательно, для реализации данного мероприятия необходимо будет привлекать финансирование из различных источников, - добавили в мэрии.

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