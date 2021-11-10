В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила пенсионерку на зебре

Фото: Пресс-служба Свердловского ГИБДД

Авария произошла в Нижнем Тагиле 10 ноября в 13:00 у дома №136 по улице Пархоменко. Пожилую женщину сбили, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- За рулем Hyundai Solaris находилась 47-летняя женщина. Она ехала по Восточному проезду со стороны улицы Пархоменко и при повороте налево сбила 79-летнюю пенсионерку. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с переломом левой голени, - сообщили «КП»-Екатеринбург ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки призналась полицейским, что при повороте налево она не заметила переходящего дорогу пешехода. Стаж водителя составляет 15 лет, но только в 2021 году она 5 раз нарушила правила дорожного движения.

Автоинспекторы установили, что женщина в момент ДТП была трезвой. На виновницу аварии будет составлен административный протокол по статье непредоставление преимущества в движении пешеходу.