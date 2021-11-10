Руководители беспокоятся, что во время поездки в общественном транспорте люди могут заразиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области предприятия попросили ввести QR-коды в общественном транспорте. Руководители беспокоятся, что во время поездки в общественном транспорте люди могут заразиться. Об этом сегодня заявил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

- Многие сотрудники предприятий добираются до работы на общественном транспорте. Если на предприятиях все требования санитарно-эпидемиологические выполняются, вакцинация идет и предприятие уделяет внимание другим мерам, то доставку сотрудников от дома до рабочего места они контролировать не могут. Это конечно не касается корпоративного транспорта, который обрабатывается, - рассказал он.

Отметим, что какие предприятия выступили с инициативой введения QR-кодов в общественном транспорте, Александр Породнов не уточнил.

Он также добавил, что сегодня крупные предприятия прилагают большие усилия по вакцинации сотрудников. На сегодня, по его словам, уровень коллективного иммунитета на производствах составляет в среднем 65-68%.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что оперштаб не планирует вводить систему QR-кодов в общественном транспорте.

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