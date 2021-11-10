Водителей и пешеходов в Екатеринбурге предупредили о мокром снеге и гололеде

Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скоростной режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов в Екатеринбурге об ухудшении погоды. Ожидаются дождь, мокрый снег и гололед, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Из-за непогоды водителям нужно полностью соблюдать правила дорожного движения. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скоростной режим. Также следует отказаться от резких маневров и внезапного торможения.

- Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам. От поездок на летней резине лучше отказаться и необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину,- говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Пешеходам в свою очередь нужно заранее выходить из дома, чтобы потом не торопиться по скользким дорогам. Кроме того, им лучше не выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые закрывают их от водителя.

Помимо этого, пешеходам при переходе дороги и движении по обочине в темное время суток нужно иметь световозвращающие элементы на одежде.

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