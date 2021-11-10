В конце августа о половой связи детей стало известно из-за видео, которое девочка опубликовала во «ВКонтакте». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове продолжается расследование уголовного дела в отношении 14-летней школьницы, которую уличили в надругательстве над 10-летним братом. В конце августа о половой связи детей стало известно из-за видео, которое девочка опубликовала во «ВКонтакте». Как выяснилось, девочка неоднократно пользовалась беспомощным положением брата.

- На данный момент известно что за июль и начало августа девочка 11 раз вступила в половую связь с мальчиком, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых кругах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Несмотря на то, что санкции предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, суд может вынести несовершеннолетней более мягкий приговор.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.