В Екатеринбурге полиция поймала парней, которые ограбили рыболовный магазин

Все произошло 6 ноября, в торговый павильон зашли молодые люди с явными признаками алкогольного опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали троих парней, которые накануне ограбили рыболовный магазин. Все произошло 6 ноября, в торговый павильон зашли молодые люди с явными признаками алкогольного опьянения, в какой-то момент один из них оттолкнул продавца, схватил несколько удочек и бросился бежать, товарищи последовали его примеру.

- Сумма ущерба составила порядка 40 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили кассира и начали патрулирование района. Буквально через полчаса в районе перекрестка улиц Щербакова - Лыжников патрульные заметили и задержали искомую троицу, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

При этом украденных вещей при них не было, а подозреваемых не смог объяснить, куда делся товар. Задержанных доставили в отделение полиции, где выяснилось, что двое из них уже были судимы. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», горе-налетчика отпустили под подписку о невыезде.