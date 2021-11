Жители Екатеринбурга выбрали лучшую концепцию парка Универсиады

Победителем по итогам онлайн-голосования стал проект «Meet your tomorrow – встречаемся завтра». Фото: проектная документация

В Екатеринбурге закончилось народное голосование за лучшую концепцию площадки Универсиады-2023. Об этом сообщает мэрия на своем сайте.

Победителем по итогам онлайн-голосования стал проект «Meet your tomorrow – встречаемся завтра». За концепцию проголосовала половина участников. Опрос проходил с 26 октября по 4 ноября 2021 года.

Фото: проектная документация

Второе место занял проект We are the Future с 30% голосов, третье - Ural future showcase park с 13% голосов. Меньше всего голосов получила концепция «Место встречи». Ее выбрали 10% участников опроса.

Фото: проектная документация

Теперь победителя будет определять экспертное жюри. Специалисты учтут результаты народного голосования. Итоги подведут 22 ноября 2021 года.

Фото: проектная документация

Парк Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге будет открыт со 2 по 20 августа 2023 года. Его построят на территории Исторического сквера.

