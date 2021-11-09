Администрация Екатеринбурга выкупит около 220 участков с домами для расширения дороги до Березовского

Дорогу из Екатеринбурга до Березовского расширят до шести полос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга планирует выкупить 220 участков с домами для расширения дороги до Березовского. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Проект анонсировали на общественных обсуждениях, которые стартовали 9 ноября. Согласно опубликованным документам, проектом реконструкции предусмотрено расширение улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской и Трудовой. Проезжую часть расширят до 4 полос, чтобы избежать большого скопления машин, и еще 2 полосы добавят для скоростного движения общественного транспорта.

- Это расширение проезжей части до 6 полос, частичное спрямление дороги и т.д. У владельцев домов и земельных участкоков, попадающих в зону строительства земля и строения будут выкупаться по рыночной стоимости, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации также отметили, что помимо 220 участков, которые будут выкуплены полностью, планируется также частичный выкуп еще 105.