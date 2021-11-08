В Екатеринбурге в парке Маяковского закрывается городская ферма «Морковкино»

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В Екатеринбурге в парке Маяковского полностью закроется городская ферма «Морковкино», такое решение руководство приняло после введения строгих нормативов по содержанию животных, они начнут действовать в 2022 году.

- Они касаются в том числе размера вольеров. А еще угощать зверей и птиц кормом во время посещения фермы по закону теперь запрещено. Лицензию на работу площадки можно получить только при полном соотвествии всем требованиям, - сообщили в пресс-службе парка Маяковского.

Также в руководстве рассказали, что «Морковкино» хотели закрыть неоднократно, с такими предложениями обращались и горожане, так как считали, что контактные зоопарки – это спорный формат для содержания животных, который не является естественным для жизни зверей и птиц.