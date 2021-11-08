На Урале 360 студентов-медиков вышли на помощь врачам в поликлиники

Преподаватели стараются выбирать удобное для студентов время, чтобы обсудить клинические ситуации, с которыми будущие врачи сталкиваются на участке. Фото: департамент информационной политики по Свердловской области

В Свердловской области 360 студентов Уральского государственного медицинского университета вышли на помощь врачам в больницы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Мы помогаем врачам-педиатрам, в том числе учимся чему-то новому, осматриваем пациентов, смотрим за тактикой ведения документации, отслеживаем назначения врачей, - рассказала студентка педиатрического факультета УГМУ Анна Левукова.

Студентов направили на помощь врачам после рекомендации Минздрава России. На Урале учащихся лечебно-профилактического и педиатрического факультетов перевели на комбинированный формат обучения. Часть занятий проходят в дистанционном режиме. А профильные дисциплины осваиваются через практическую подготовку на клинических базах университета, в том числе в поликлиниках.

Кроме того, на помощь медикам пришли 120 ординаторов. А в качестве среднего медперсонала в «красные зоны» добровольно пошли работать 165 старшекурсников УГМУ. В университете отметили, что преподаватели стараются выбирать удобное для студентов время, чтобы обсудить клинические ситуации, с которыми будущие врачи сталкиваются на участке.

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