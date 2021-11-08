Уральца, из мести убившего товарища, приговорили к 15 годам колонии особого режима

Фото: прокуратура Свердловской области

В Свердловском областном суде вынесли приговор Сергею Бекетову, обвиняемого в убийстве лица выполняющего общественный долг и умышленном уничтожении чужого имущества. Ночью с 2 на 3 октября 2020 года он из мести убил своего товарища после застолья.

Отомстить знакомому Сергей решил, выйдя из мест лишения свободы, куда его отправили, в том числе учитывая показания его товарища.

- Убийство злоумышленником совершено из мести в связи с ранее данными потерпевшим в качестве свидетеля по уголовному делу показаний, изобличивших Бекетова в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Убить знакомого Сергей решил, когда тот лег спать. Он поджег вещи в доме и ушел. Согласно заключению экспертов, причиной смерти потерпевшего стало острое отравление окисью углерода. Кроме того, огонь полностью уничтожил дом.

Свердловский областной суд назначил Сергею Бекетову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.