Во Втузгородке обнаружили тело мужчины

Обстоятельства трагедии выясняют следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Втузгородке, возле дома на Комсомольской, 2 прохожие обнаружили тело мужчины. Что с ним случилось пока неизвестно. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

- Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области устанавливает обстоятельства инцидента, - рассказали в СК по Свердловской области.

Позже начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП Екатеринбург», что погибшим оказался 82-летний пенсионер Александр Никифорович. Перед смертью он оставил записку.

- Незадолго до случившегося он написал записку с информацией, которую сейчас сыщики уголовного розыска отрабатывают. В ней же он попрощался со всеми, кто его знает, - заявил Горелых.

Родственник, который жил вместе с пенсионером, рассказал, что между ними не было конфликтов. Следов беспорядка в жилище нет. Сейчас полиция опрашивает людей, проживающих в этом доме.