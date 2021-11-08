Уралец случайно застрелил знакомого во время охоты на лося

Фото: пресс-служба СК России по Свердловской области

В Свердловской области 35-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности во время охоты. По версии следствия, днем 20 октября, находясь в лесу вблизи деревни Ялым Ачитского городского округа, он три раза выстрелил в сторону лося из нарезного охотничьего самозарядного карабина модели «Тигр». При этом одна пуля попала в грудь 36-летнему мужчине, с которым он вместе охотился. От полученной раны от скончался на месте.

- Он перестал выходить на связь по рации и был обнаружен примерно в 200 метрах от убитого лося, без признаков жизни. При осмотре места происшествия были изъяты вещдоки, в том числе три ружья, с магазинами и боекомплектом. Собранные по данному факту материалы полиция передала в районный СКР для принятия процессуального решения, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, мужчины охотились на лося группой, имея соответствующее разрешение. Стрелявший уралец сам сообщил в полицию о случившемся.

- По уголовному делу следователем СКР продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мужчине, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности, грозит до двух лет лишения свободы.