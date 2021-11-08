Житель Екатеринбурга проплыл подо льдом и прокатился на коньках по Шарташу

Молодой человек хотел хотел сделать фото себя под тонким льдом. Фото: Айрат Нигматуллин

Житель Екатеринбурга Айрат Нигматуллин прокатился на коньках по тонкому льду озера Шарташ. А на следующий день он проплыл под ним. Экстремальные эксперименты молодой человек снял на камеру и выложил ролики на своей странице в Instagram.

Первый ролик, в котором Нигматуллин катается на коньках по льду Шарташа, появился 6 ноября. На следующий день на странице молодого человека появилось видео, как он плавает подо льдом.

- А вообще после вчерашних ночных катаний по бескрайнему льду озера я долго не мог уснуть от мысли, что было бы очень круто нырнуть под лед пока он еще тонкий, - написал на своей странице Нигматуллин.

Он признался, что хотел сделать фото себя под тонким льдом. Молодой человек отправился на Шарташ со своим другом. Они сделали две проруби и протянули между ними веревку. Нигматуллин проплыл от одной проруби до другой подо льдом, держась за трос.

Молодой человек рассказал «КП Екатеринбург», что подготовился к экспериментам, убедился в безопасности и проверил толщину льда перед тем, как кататься по замерзшему озеру на коньках и нырять.

- Сделал это ради удовольствия и экстрима. Мне нравится такое, - заявил Нигматуллин.

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