Полиция Екатеринбурга начала операцию по поиску нелегальных мигрантов

Силовую поддержку обеспечивает ОМОН Росгвардии. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В столице Урала в ноября полиция очередной этап операции «Нелегал-2021». В ее рамках силовики будут выявлять каналы незаконной миграции, а также искать нарушителей миграционного законодательства.

- В мероприятии принимают участие сотрудники различных служб и подразделений екатеринбургской полиции, в том числе отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции, сотрудники полка патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделения по исполнению административного законодательства, Госавтоинспекции, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Силовую поддержку обеспечивает ОМОН Росгвардии.

Силовики организовали рейды - проверяют иностранных работников, их работодателей, а также тех, кто оказывает посреднические услуги зарубежным гостям.

- Проверяются также места концентрации иностранных граждан, - добавляют в ведомстве.