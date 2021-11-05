В Екатеринбурге дети выбежали на тонкий лед Верх-Исетского пруда

На улице +1, но детям это не помеха. Фото: скрин с видео паблика "Инцидент Екатеринбург"

5 ноября жители микрорайона ВИЗ-Правобережный сняли на видео, как школьники бегали по тонкому льду Верх-Исетского пруда.

На кадрах видео в паблике «Инцидент Екатеринбург» видно, как дети реагируют на замечания взрослых отборным матом.

В МЧС «КП-Екатеринбург» рассказали, что подобные игры на тонком льду до добра не доводят.

- Безусловно, такое поведение детей, а главное - взрослых, которые наверняка находились рядом и не приняли никаких мер по недопущение этого, крайне безрассудно и опасно для жизни, - говорят в МЧС по Свердловской области.