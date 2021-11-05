В Екатеринбурге работодатель-должник выплатил сотрудникам почти миллион рублей

Работодатель задолжал сотрудникам почти миллион рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 ноября в Екатеринбурге работодатель организации ООО «Сантехкомплектсервис» выплатил сотрудникам зарплату в размере 977 тысяч рублей по требованию прокуратуры Кировского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура провела проверку на предприятии, в ходе которой было замечено, что работодатель не выплатил зарплату 8 сотрудникам. После проверки прокуратурой было возбуждено административное дело в отношении работодателя по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата заработной платы.
После вмешательства прокуратуры района должник выплатил сотрудникам зарплату в полном объеме.