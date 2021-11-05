Житель Екатеринбурга дал взятку экс-полицейскому, чтобы красть металл на железной дороге

Вор крал металлолом на железной дороги, доплачивая полицейскому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга отправился под суд за дачу взятки бывшему сотруднику полиции. В отношении него утвердили обвинительное заключение по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительно размере за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие».

Следствие полагает, что мужчина в 2020 и 2021 году получал за деньги от бывшего оперуполномоченного линейного отдела полиции станции Шарташ информацию о том, есть или нет на станции стражи порядка. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Эта информация помогала злоумышленнику беспрепятственно красть имущество железной дороги в виде металлолома, когда там не было полицейских. Страж порядка, который должен был пресекать кражи, таким образом, напротив, помогал их совершать.

Свердловский транспортный прокурор направил уголовное дело в Асбестовский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции по факту получения взятки, ранее также направлено в суд для рассмотрения по существу.

- В апреле текущего года сотрудниками Отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по УрФО был выявлен сотрудник Линейного отделения полиции на станции Шарташ, который, за денежное вознаграждение не принял должных мер к лицам, причастным к хищениям металлолома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. - Порочащий честь и достоинство сотрудник был уволен из органов внутренних дел. Материалы отдела собственной безопасности направлены в следственные органы, где были возбуждены уголовные дела в отношении получателя взятки и взяткодателя. Расследование уголовных дел на данный момент завершено.

Также в пресс-службе сообщили, что в отношении мужчины, которому оказывал помощь экс-полицейский, расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».