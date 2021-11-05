«Лжеминирование» ТЦ в Нижнем Тагиле оказалось проверкой

Стражи порядка проверили готовность ТЦ к оперативной эвакуации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле 4 ноября из-за сообщений о минировании эвакуировали посетителей нескольких торговых центров, в число которых попали «Кит», ЦУМ, «Фениткс», DEPO, «Квадрат» и «Мегамарт».

На место оперативно выехали сотрудники спецслужб, а также спасатели. Оказалось, что реальной опасности для посетителей не было, а эвакуация оказалась проверкой действий сотрудников ТЦ в случае ЧС. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Отметим, что предыдущая проверка прошла 28 октября, когда эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Кит», ЦУМа, «Магамарта» на Вагонке и «Квадрат».