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Общество5 ноября 2021 8:22

«Лжеминирование» ТЦ в Нижнем Тагиле оказалось проверкой

На торговые объекты выезжали спасатели и полиция
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Стражи порядка проверили готовность ТЦ к оперативной эвакуации

Стражи порядка проверили готовность ТЦ к оперативной эвакуации

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле 4 ноября из-за сообщений о минировании эвакуировали посетителей нескольких торговых центров, в число которых попали «Кит», ЦУМ, «Фениткс», DEPO, «Квадрат» и «Мегамарт».

На место оперативно выехали сотрудники спецслужб, а также спасатели. Оказалось, что реальной опасности для посетителей не было, а эвакуация оказалась проверкой действий сотрудников ТЦ в случае ЧС. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Отметим, что предыдущая проверка прошла 28 октября, когда эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Кит», ЦУМа, «Магамарта» на Вагонке и «Квадрат».