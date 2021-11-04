На Уралмаше в аварии пострадал 5-летний мальчик с мамой

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге устанавливаются подробности аварии на проспекте Орджоникидзе, где в результате столкновения пострадал 5-летний мальчик с мамой. По предварительной информации, водитель Toyota Camry не уступил дорогу «Ладе Приора» при повороте налево.

Ребенок и его мама были пассажирами отечественной легковушки. Мальчик был сзади в детском кресле, а женщина сидела спереди.

- Женщина сидела на переднем пассажирском сидении не пристегнута ремнем безопасности, в результате чего получила травмы различной степени тяжести, доставлена в ГКБ № 23, - пояснили в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

Водитель иномарки пояснил, что не заметил встречный автомобиль. Ему выписали штраф за езду без ремня безопасности и отсутствие страховки.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, при совершении поворотов налево или разворотов убеждаться в безопасности маневра и уступать дорогу встречному транспорту. Перед началом движения в автомобиле необходимо пристегнуть ремни безопасности и проконтролировать пассажиров.