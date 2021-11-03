В поселке под Нижним Тагилом мотоциклист без прав сбил пенсионерку

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В поселке Серебрянка под Нижним Тагилом 69-летний пожилой мотоциклист сбил 78-летнюю пенсионерку, которая шла в попутном направлении с ним, инцидент произошел на улице Советской. Прибывшие на место медики поставили пострадавшей диагноз «Поверхностная травма головы» и после оказания помощи отпустили ее домой.

- Установлено, что женщина шла по краю проезжей части. Водитель мотоцикла решил ее объехать, но не справился с управлением и допустил наезд на пешехода. Сам пенсионер водительских прав не имел, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Экспертиза показала, что в момент происшествия водитель железного коня был трезв. Мужчину привлекли к административной ответственности и составили протокол по статье «Управление транспортным средством, не имея права управления». Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. По факту ДТП проводится проверка.