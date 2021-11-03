В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге супружеская пара украла деньги с карты местной жительницы. Они нашли «пластик» на улице, но не стали возвращать его законному владельцу и сделали несколько покупок в магазинах города. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что с ее счета пропали семь тысяч рублей.

39-летняя женщина рассказала, что расплатилась за проезд в метро, положила карточку в карман, а уже дома обнаружила, что «пластик» исчез, а в мобильном приложении уже произошло списание.

- Подозреваемыми оказалась супружеская пара 42 и 44 лет соответственно. Муж и жена, проживают в Екатеринбурге, ранее не судимы. Они дали признательные показания. По их словам, они нашли карту на улице, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Паре грозит до шести лет лишения свободы. До суда их отпустили под подписку.