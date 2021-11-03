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Общество3 ноября 2021 10:20

Свердловские благотворители подарят 600 продуктовых наборов нуждающимся

Всего жителям доставят 1,5 тысячи наборов
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Всего уральцам подарят 1,5 тысячи продуктовых наборов

Всего уральцам подарят 1,5 тысячи продуктовых наборов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Благотворители Свердловской области подарят 600 продуктовых наборов нуждающимся уральцам в честь акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Акция проходит 3 и 4 ноября, за это время малоимущим, одиноко проживающим, состоящим на учете в управлениях социальной политики людям старше 65 лет доставят 1,5 тысячи коробок, благодаря благотворителям.

- Доставка гуманитарной помощи - лишь часть масштабной работы, которую выполняют добровольцы. Волонтёры также проводят обработку социально значимых мест и дезинфекцию помещений, помогают в медицинских организациях, оказывают психологическую помощь, - добавили в пресс-службе.