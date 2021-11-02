В свердловском поселке отремонтировали детсад за 9,5 миллионов рублей

Теперь дети ходят в обновленный детский сад Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Баранчинский Свердловской области отремонтировали детский сад за 9,5 миллионов рублей. Деньги выделило предприятие ОАО «Святогор».

По словам заведующей детсада Любови Трефиловой, здание никогда не ремонтировалось, требовалась замена систем отопления, канализации и водоснабжения, а также замена кровли.

Строители отреставрировали фасад, установили новые оконные блоки на первом и втором этажах здания, а также заменили внутренние инженерные сети.

- По предписанию Роспотребнадзора мы отремонтировали подвальное помещение пищеблока, – отметила Любовь Трефилова, – заменили вентиляцию на пищеблоке, приобрели новое оборудование, обновили санитарно-техническое оборудование во всех группах.

Детский сад посещают 245 детей. Благотворительная помощь была выделена в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кушвинского городского округа, куда входит поселок Баранчинский, и ОАО «УГМК».