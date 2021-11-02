Оперный театр «заминировал» технический работник, чтобы отомстить коллеге за возлюбленную

Лжеминером оказался 50-летний технический работник культурного учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции совместно с ФСБ по горячим следам задержали мужчину, который в минувший четверг, 28 октября, сообщил о «минировании» Оперного театра, когда на сцене шел спектакль «Лебединое озеро». Лжеминером оказался 50-летний технический работник культурного учреждения.

- Свой противоправный поступок он совершил, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, таким образом он хотел насолить еще одному техническому работнику своей же организации. По некоторым данным, из-за дамы, влияние над которой они якобы не смогли разделить, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - Представители МВД привлекали к данной работе специалистов взрывобезопасности предприятия «Уралвымпел». К счастью, ничего криминального обнаружено не было. Реальной опасности людям и зданию не имелось.

Он отметил, что мужчина сейчас находится на больничном, а когда его выпишут скорее всего он лишится места работы.

По данным Валерия Горелых, лжеминер находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит серьезный срок.

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