В Екатеринбурге мужчина продал машину, которая была в залоге у банка

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летний мужчина продал покупательнице машину Mazda CX-5, которая была в залоге у банка. Об этом сообщает городское УМВД.

- Женщина стала обладательницей, как она полагала, собственной машины. Между тем обманщик перестал платить по кредитному договору. Все закончилось тем, что в один прекрасный день залоговое транспортное средство было изъято службой судебных приставов, - говорится в сообщении.

Мужчина купил Mazda CX-5 несколько лет назад в одном из салонов Екатеринбурга. Тогда машина стоила 1,65 миллиона рублей. Он сразу внес 250 тысяч рублей, а еще 1,4 миллиона взял в кредит.

Владелец машины и кредита объяснил полицейским, что у него был свой бизнес и высокий доход на момент покупки. Однако вскоре у мужчины начались финансовые трудности, и он решил продать машину за 1,05 миллиона рублей. При этом не указал, что авто находилось в залоге у банка.

Паспорт транспортного средства находился в банке. Мужчина подал заявление о потере документа и получил его дубликат. Покупательница обратила внимание на то, что нет оригинала. Однако продавец заявил, что бумагу разорвала его жена в ссоре.

После изъятия машины обманутая покупательница обратилась в полицию. Стражи порядка не сразу нашли злоумышленника, так как он постоянно менял место пребывания. В итоге его задержали сотрудники городского уголовного розыска. Мужчина написал явку с повинной.

Дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, он возместил материальный ущерб.

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