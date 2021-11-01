В Свердловской области безработных стало меньше за 52 тысячи за минувший год

Общий уровень безработицы составляет 3.7% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской области за минувший год снизилось число безработных уральцев. По данным Росстата, если сравнивать аналогичный показатель за октябрь 2020 года и нынешний, то их количество уменьшилось на 52.2 тысяч человек. Такой рейтинг опубликовало информационное агентство РИА Рейтинг.

Общий уровень безработицы составляет 3.7%, по этому показателю Средний Урал занимает 19 место в стране. Также регион вошел в пятерку российскихсубъектов, где наблюдается наибольшая тенденция по снижению количества человек, зарегистрированных на бирже труда.

Также в таблице указано, что по данным на 1 ноября 2021 года, уровень безработицы в Свердловской области составляет 3,7%, тогда как в октябре 2020 года он достигал 6,2%.