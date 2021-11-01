В Академическом районе Екатеринбурга установили новый памятный знак

Фото: пресс-служба Академического района

В Академическом районе Екатеринбурга установили новый памятник, символизирующий знания и мудрость. На аллее знаний в торжественной обстановке открыли монумент совы, по задумке авторов птица сидит на книгах, а на голове у нее конфедератка. На линейку в честь этого события позвали директоров школ, представителей научного сообщества, руководителей крупнейших предприятий района и школьников.

- На праздник прибыли ученые из Уральского отделения Российской академии наук, пять институтов которой расположены в Академическом районе. Напомним, что изначально этот район города задумывался как академгородок, и эта идея получила новый импульс развития в наше время, - сообщают в пресс-службе Академического района.

Ранее в этом районе первые лица города и области символически заложили первый камень на пустыре, где вскоре построят районную администрацию. Она разместится на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова. На самом камне установят фигуру Данилы-мастера, героя сказок Бажова. Его решили сделать символом Академического.