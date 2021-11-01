Власти Екатеринбурга ищут нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Пассажиров проверяют на наличие масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил транспортной инспекции совместно с сотрудниками ГИБДД организовать проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Рейд в центре города показал, что в большинстве случаев граждане находятся в средствах защиты, тем не менее, инспекторы напоминали кондукторам о необходимости контроля за соблюдением санитарных правил.

Рейды также проходят в магазинах и крупных торговых центрах Екатеринбурга.

В Свердловской области действует указ, согласно которому все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах, за невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф. Только за минувшие выходные на «безмасочников» составлено 187 протоколов об административном правонарушении.