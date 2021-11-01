В Свердловской области похолодает до -23 градусов

На севере области похолодает до -23 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Уральского гидрометцентра, в северной части Свердловской области 2 и 3 ноября столбики термометров ночью опустятся до - 23 градусов, а днем поднимутся только до -13 градусов.

В связи с этим спасатели регионального МЧС предупреждают о гололедице. В это время сотрудники советуют водителям, учитывая погодные условия, неукоснительно соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим.

- Автолюбителям необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину. От поездок на летней резине в период гололедицы лучше отказаться, - добавляют в ведомстве.

Пешеходы также должны быть осторожны в передвижении. Спасатели рекомендуют выходить из дома заранее, чтобы не было нужды торопиться.