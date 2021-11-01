В Екатеринбурге у местного жителя угнали грузовик стоимостью два миллиона

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у местного жителя неизвестные угнали грузовик Mitsubishi Canter, стоимость которого составляет порядка двух миллионов рублей. Известно, что машина пропала в ночь с 27 на 28 октября из двора жилого дома на улице Ткачей. Лишившийся автомобиля уралец тут же поспешил в полицию и написал заявление.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне Mitsubishi Canter, совершенном в Октябрьском районе Екатеринбурга. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний местный житель, - сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Теперь угонщику грозит до десяти лет лишения свободы. Похищенный автомобиль полицейские уже изъяли и вернули законному владельцу.