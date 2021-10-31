В Екатеринбурге демонтаж аттракционов лишил парк Маяковского многомилионной прибыли

В 2019 году выручка от этого вида развлечений составила 25.5 миллиона рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге демонтаж аттракционов принес парку Маяковского многомиллионные убытки. В 2021 году он заработал на 8,5 млн меньше, чем два года назад, в 2019 году выручка от этого вида развлечений составила 25.5 миллиона рублей. Об этом рассказал сам директор ЦПКиО Павел Зубакин.

- Во-первых, были демонтированы наши небезопасные аттракционы, которые не смогли пройти техническое освидетельствование, во-вторых, весь сезон, к сожалению, отсутствовало наше колесо обозрения. Если б мы знали, что изготовитель оборудования задержит его на полгода, мы бы, конечно, не убрали его весной, - написал Павел Зубакин на своей странице в Facebook.

Больше всего за май-август текущего года парку принесли аттракционы агентов - 61%. За аналогичный период 2019 года - всего 23%. При этом хорошую динамику показал общепит - в 2021 году было получено в 3,5 раза больше денег, чем в 2019. При этом директор ЦПКиО заметил, что рост выручки приводит к росту трат.